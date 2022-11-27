Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:34, 27 ноября 2022Россия

Дачникам напомнили о штрафах за неубранный снег

Юрист Кудерко рассказала о штрафе от 100 тысяч рублей за неубранный снег на дороге на даче

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Собственники дач в СНТ, ДНТ и прочих товариществах несут ответственность за чистоту и порядок на объекте, в том числе и за своевременную уборку снега. В случае несоблюдения правил им может грозить наказание в виде штрафа. Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко. Ее слова приводит агентство «Прайм».

По словам эксперта, обязанность уборки снега относится к противопожарным мерам. За ее неисполнение владельцев участков может ждать штраф от 100 000 рублей. Суровость наказания объясняется тем, что не расчищенные дороги могут помешать работе экстренных служб, которые не смогут приехать на вызов.

Отмечается, что штраф будет распределен между всеми садоводами и включен в состав дополнительных взносов. Если же соответствующий вопрос не выносился на общее собрание, отвечать может только председатель товарищества.

Ранее россиянам назвали способы обезопасить дачный участок от краж зимой. В числе рекомендаций экспертов — отказ от найма строителей по объявлению.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
В России назвали виновных в энергетическом кризисе ЕС
Дачникам напомнили о штрафах за неубранный снег
Объяснена зависимость людей от вредной пищи
Раскрыт адрес первого в Москве дома с электричеством
Неврологи назвали самые частые болезни российских детей
В Киеве заявили о тайной передаче Украине оружия третьими странами
В Госдуме рассказали о главной победе России за время спецоперации на Украине
Российский губернатор заявил о массовой выдаче паспортов ЕС жителям региона
Товарную биржу в Египте решили открыть торгами российской пшеницей
Создан новый негормональный мужской контрацептив
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.