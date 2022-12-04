«Дождь» захотел перебраться из Латвии в Грузию после скандала с ведущим

Источник RT заявил, что «Дождь» захотел перебраться в Грузию после скандала с Коростелевым

Телеканал «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов) после скандала с ведущим Алексеем Коростелевым, который заявил в прямом эфире о помощи российским военным, захотел перебраться из Латвии в Грузию. О такой возможности сообщил RT источник в окружении гендиректора телеканала Натальи Синдеевой (признана Минюстом иноагентом).

По данным собеседника, сейчас гендиректор «Дождя» проводит консультации с юристами. В Тбилиси у редакции телеканала уже есть студия и готовая техническая база, отметил источник.

«Необходимость консультаций возникла после жестких заявлений чиновников латвийского правительства о возможном лишении сотрудников телеканала ВНЖ и отзыва разрешения на вещания в республике», — пояснил он.

2 декабря Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии начала расследование из-за слов ведущего телеканала «Дождь» Коростелева.

До этого латвийские власти назначили «Дождю» штраф в размере 10 тысяч евро и предупредили о возможном закрытии. Как сообщил глава Национального совета республики по СМИ Иварс Аболиньш, таким образом канал решили наказать «за демонстрацию карты, где Крым отмечен как территория России, и за то, что российскую армию назвали "наша армия"».

Коростелев в прямом эфире 1 декабря заявил о помощи российским военнослужащим в зоне спецоперации, которой, как он утверждал, занимались некоторые сотрудники «Дождя». «Отправляйте нам сообщения на почту или пишите нам в Telegram-бот. (...) Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте», — сказал ведущий.