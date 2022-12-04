Во Франции призвали успокоить Зеленского и избежать экономического суицида ЕС

Депутат Дюпон-Эньян призвал успокоить Зеленского, чтобы избежать экономического суицида ЕС

Депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в эфире телеканала Europe 1 призвал «успокоить» президента Украины Владимира Зеленского, чтобы избежать «экономического суицида» Европейского союза (ЕС).

«Сейчас настал момент, чтобы избежать суицида Европы, потому что этот конфликт толкает нас на социальный и экономический суицид. Это момент, чтобы прийти к миру и найти компромисс между двумя странами и успокоить Зеленского», — подчеркнул политик.

Дюпон-Эньян указал, что Франция в сложившейся ситуации должна занять позицию арбитра. Он добавил, что сегодня целью украинского лидера стало ослабление России, что является «очень серьезной ошибкой».

По мнению депутата, конфликт ставит в выгодное положение Китай и США, сближает Москву и Пекин, а для Европы обернется энергетическим, экономическим и социальным кризисом.

Он призвал прекратить экономические санкции против России и поставки оружия Украине при условии прекращения огня, после чего начать переговоры.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следует разработать гарантии безопасности для России и включить их в будущую архитектуру безопасности Европы.

