Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:09, 4 декабря 2022Мир

Во Франции призвали успокоить Зеленского и избежать экономического суицида ЕС

Депутат Дюпон-Эньян призвал успокоить Зеленского, чтобы избежать экономического суицида ЕС
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в эфире телеканала Europe 1 призвал «успокоить» президента Украины Владимира Зеленского, чтобы избежать «экономического суицида» Европейского союза (ЕС).

«Сейчас настал момент, чтобы избежать суицида Европы, потому что этот конфликт толкает нас на социальный и экономический суицид. Это момент, чтобы прийти к миру и найти компромисс между двумя странами и успокоить Зеленского», — подчеркнул политик.

Материалы по теме:
«Мы снова бросаем вызов Западу» Борьба за независимость и угроза войны с НАТО: какое место займет Россия в мире будущего?
«Мы снова бросаем вызов Западу»Борьба за независимость и угроза войны с НАТО: какое место займет Россия в мире будущего?
3 ноября 2022
«Противоречия не удалось устранить за 20 лет» Почему события на Украине оказались неразрешимой проблемой для ООН?
«Противоречия не удалось устранить за 20 лет»Почему события на Украине оказались неразрешимой проблемой для ООН?
2 декабря 2022

Дюпон-Эньян указал, что Франция в сложившейся ситуации должна занять позицию арбитра. Он добавил, что сегодня целью украинского лидера стало ослабление России, что является «очень серьезной ошибкой».

По мнению депутата, конфликт ставит в выгодное положение Китай и США, сближает Москву и Пекин, а для Европы обернется энергетическим, экономическим и социальным кризисом.

Он призвал прекратить экономические санкции против России и поставки оружия Украине при условии прекращения огня, после чего начать переговоры.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следует разработать гарантии безопасности для России и включить их в будущую архитектуру безопасности Европы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США назвали условие для переговоров с Россией по Украине
В Германии скептически оценили слова Макрона о гарантиях для России
На Украине спрогнозировали дефицит горючего из-за потолка цен на нефть РФ
Глава разведки США рассказала об оптимистичном настрое в отношении ВСУ
Почти 90 процентов родителей остались недовольны качеством школьного образования
Белоруссия продолжит рассчитываться с Россией за энергоносители рублями
Во Франции призвали успокоить Зеленского и избежать экономического суицида ЕС
Стало известно будущее травмированного Неймара на чемпионате мира
В Испании заявили об ослабевающей поддержке Зеленского со стороны Запада
Жители Милана потребовали перестать вооружать Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.