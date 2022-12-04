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12:42, 4 декабря 2022Интернет и СМИ

В США заявили о надвигающемся на Запад историческом фиаско из-за России

The Hill: на Запад надвигается историческое фиаско из-за потолка цен на российскую нефть

Фото: Shutterstock

Новое введение потолка цен на нефть из России обернется для европейских стран и США провалом. Об этом написал Питер Доран в материале для американского издания The Hill.

Он отметил, что на западные страны надвигается историческое фиаско из-за потолка цен. «В настоящее время на мировом энергетическом рынке фактически не осталось свободной нефти», — заявил автор материала. Он добавил, что из-за этого «велик риск того, что после введения ограничений цены на нефть взлетят».

В статье также говорится, что еще летом Соединенные Штаты и страны-союзники считали подобный шаг «элегантным решением проблемы по снижению доходов России». При этом сейчас, как считает Доран, положение дел изменилось. «Потолок цен в 60 долларов за баррель выгоден России», — заявил он. Автор статьи объяснил, что стоимость добычи российской нефти составляет от 20 до 40 долларов.

О том, что G7, ЕС и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на нефть из России в 60 долларов за баррель, стало известно в субботу, 3 декабря. Еврокомиссия отдельно сообщила, что эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС останется в силе и начнет действовать с 5 декабря.

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Варвара Кошечкина
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