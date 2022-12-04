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12:48, 4 декабря 2022Бывший СССР

В Молдавии раскрыли объем запасов газа на случай полного прекращения поставок

Премьер Молдавии Гаврилица: в случае прекращения поставок запасов газа хватит на 2 месяца

Фото: Shutterstock

В случае полного прекращения поставок газа Молдавии хватит запасов на два месяца. Такие сроки в эфире местного радио раскрыла премьер-министр республики Наталья Гаврилица. Ее слова в воскресенье, 4 декабря, приводит РИА Новости.

Она сообщила, что в стране имеются запасы на 230 миллионов кубических метров. Такой объем позволит «пережить два месяца зимы, даже если весь объем поставок будет перекрыт завтра», заявила Гаврилица.

У Кишинева нет собственного хранилища газа, поэтому молдавские запасы хранятся на Украине и в Румынии. По словам премьер-министра республики, действия властей в области энергетики позволяют получать ежедневный доступ к этим ресурсам.

Ранее стало известно, что молдавская энергетическая компания «Молдовагаз» полностью выплатила российскому «Газпрому» 41,9 миллиона долларов аванса за поставки газа в ноябре.

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Евгения Куликова
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