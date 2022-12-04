В Молдавии раскрыли объем запасов газа на случай полного прекращения поставок
В случае полного прекращения поставок газа Молдавии хватит запасов на два месяца. Такие сроки в эфире местного радио раскрыла премьер-министр республики Наталья Гаврилица. Ее слова в воскресенье, 4 декабря, приводит РИА Новости.
Она сообщила, что в стране имеются запасы на 230 миллионов кубических метров. Такой объем позволит «пережить два месяца зимы, даже если весь объем поставок будет перекрыт завтра», заявила Гаврилица.
У Кишинева нет собственного хранилища газа, поэтому молдавские запасы хранятся на Украине и в Румынии. По словам премьер-министра республики, действия властей в области энергетики позволяют получать ежедневный доступ к этим ресурсам.
Ранее стало известно, что молдавская энергетическая компания «Молдовагаз» полностью выплатила российскому «Газпрому» 41,9 миллиона долларов аванса за поставки газа в ноябре.