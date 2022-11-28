Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:04, 28 ноября 2022Экономика

Молдавия полностью выплатила «Газпрому» аванс за поставки газа в ноябре

«Молдовагаз» полностью выплатила «Газпрому» $41,9 млн аванса за поставки газа в ноябре

Фото: Shutterstock

Молдавская энергетическая компания «Молдовагаз» полностью выплатила российскому «Газпрому» 41,9 миллиона долларов аванса за поставки газа в ноябре, сообщил глава компании Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

Ранее 28 ноября «Газпром» заявил, что молдавская сторона устранила нарушение по оплате текущих поставок российского газа в ноябре, переведя средства за осевшие на территории Украины объемы, предназначенный для потребителей Молдавии. В связи с этим российский концерн решил не снижать подачу газа на станцию «Суджа» для транзита в страну.

Как указал Чебан, до 21 ноября «Молдовагаз» перечислила «Газпрому» аванс в размере 50 процентов от стоимости ноябрьских поставок — 21,41 миллиона долларов. Однако позже объем импорта из России увеличился с 52,11 миллиона до 102 миллионов кубометров — соответственно, сумма аванса выросла почти в два раза.

Молдавии полагалось доплатить российской стороне 20,49 миллиона долларов — фактически эта сумма превратилась в задолженность по авансовому платежу, разъяснил глава «Молдовагаза». 22 ноября «Газпром» предупредил, что начнет уменьшать поставки газа через территорию Украины с 10:00 28 ноября, если они эту задолженность не ликвидируют.

В октябре 2021 года властям Молдавии удалось договориться с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа, несмотря на задолженность. Импортер пообещал провести аудит задолженности «Молдовагаза» в 2022 году. На данный момент процедуру так и не осуществили. В начале октября российский концерн заявил, что оставляет за собой право разорвать контракт в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности «Молдовагазом».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Минобороны России рассказало об уничтожившем 100 солдат ВСУ ударе ВКС
Медведев заявил о неравенстве в отношениях США и Европы
Сбившая женщину с детьми жительница Москвы употребила наркотики перед ДТП
Российский парикмахер назвал способ скрыть крупный нос с помощью прически
Связанные с нефтекорпорациями экоактивисты перекрыли дороги в Лондоне
Подарившего полотенца матерям погибших солдат чиновника упрекнули в халатности
Известная модель призналась в многолетнем буллинге
Половина российского города осталась без отопления в 25-градусный мороз
Мэр российского города подал в отставку
В Израиле арестовали военных за теракт в доме палестинцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.