Молдавия полностью выплатила «Газпрому» аванс за поставки газа в ноябре

«Молдовагаз» полностью выплатила «Газпрому» $41,9 млн аванса за поставки газа в ноябре

Молдавская энергетическая компания «Молдовагаз» полностью выплатила российскому «Газпрому» 41,9 миллиона долларов аванса за поставки газа в ноябре, сообщил глава компании Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

Ранее 28 ноября «Газпром» заявил, что молдавская сторона устранила нарушение по оплате текущих поставок российского газа в ноябре, переведя средства за осевшие на территории Украины объемы, предназначенный для потребителей Молдавии. В связи с этим российский концерн решил не снижать подачу газа на станцию «Суджа» для транзита в страну.

Как указал Чебан, до 21 ноября «Молдовагаз» перечислила «Газпрому» аванс в размере 50 процентов от стоимости ноябрьских поставок — 21,41 миллиона долларов. Однако позже объем импорта из России увеличился с 52,11 миллиона до 102 миллионов кубометров — соответственно, сумма аванса выросла почти в два раза.

Молдавии полагалось доплатить российской стороне 20,49 миллиона долларов — фактически эта сумма превратилась в задолженность по авансовому платежу, разъяснил глава «Молдовагаза». 22 ноября «Газпром» предупредил, что начнет уменьшать поставки газа через территорию Украины с 10:00 28 ноября, если они эту задолженность не ликвидируют.

В октябре 2021 года властям Молдавии удалось договориться с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа, несмотря на задолженность. Импортер пообещал провести аудит задолженности «Молдовагаза» в 2022 году. На данный момент процедуру так и не осуществили. В начале октября российский концерн заявил, что оставляет за собой право разорвать контракт в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности «Молдовагазом».