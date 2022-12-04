Россиянам рассказали о нецелесообразности ремонта популярного гаджета

IT-эксперт Смирнов заявил, что беспроводные наушники сложно починить, проще купить новые

В последние годы беспроводные наушники стали популярным гаджетом, однако порой проще купить новые, чем починить старые, поскольку это сложно. О нецелесообразности ремонта рассказал эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Виктор Смирнов в интервью радио Sputnik.

По словам Смирнова, беспроводные наушники собираются таким образом, что после выхода с завода их разборка не предполагается. «Официальных методов ремонта таких гаджетов нет, есть только кустарные. Это делают умельцы с помощью специальных инструментов», — заявил IT-эксперт.

Помимо этого, ремонт беспроводных наушников-вкладышей обойдется дорого. Купить запчасти для такого гаджета не получится, резюмировал Смирнов.

Ранее гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков назвал способ ускорить работу смартфона. По словам Кускова, стоит «избавиться от мусора», хранящегося в памяти устройства — удалить ненужные программы и материалы для того, чтобы приложения открывались оперативно.