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15:20, 4 декабря 2022Россия

ВСУ обстреляли российский хутор

Губернатор Курской области Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли хутор Кучерово
Архивное фото

Архивное фото. Фото: пресс-служба губернатора Курской области / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Кучерово Беловского района Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По предварительным данным, было зафиксировано не менее 10 прилетов, отметил курский глава. В результате произошедшего никто из мирных граждан не пострадал.

«Все снаряды упали в огородах и на улицах. Обошлось и без существенных повреждений: только в одной нежилой постройке осколками выбиты стекла», — написал Старовойт.

Накануне губернатор рассказал об обстреле курского села Гуево со стороны Украины. Старовойт подчеркнул, что жертв и пострадавших удалось избежать.

1 декабря атаке со стороны Украины подвергся поселок Теткино Курской области. В результате у жителей возникли перебои с электричеством.

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Анна Щербакова
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