ВСУ обстреляли российский хутор

Губернатор Курской области Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли хутор Кучерово

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Кучерово Беловского района Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По предварительным данным, было зафиксировано не менее 10 прилетов, отметил курский глава. В результате произошедшего никто из мирных граждан не пострадал.

«Все снаряды упали в огородах и на улицах. Обошлось и без существенных повреждений: только в одной нежилой постройке осколками выбиты стекла», — написал Старовойт.

Накануне губернатор рассказал об обстреле курского села Гуево со стороны Украины. Старовойт подчеркнул, что жертв и пострадавших удалось избежать.

1 декабря атаке со стороны Украины подвергся поселок Теткино Курской области. В результате у жителей возникли перебои с электричеством.