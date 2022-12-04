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14:36, 4 декабря 2022Россия

В ЛНР заявили о готовящейся ВСУ провокации против российской армии

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: ВСУ готовят провокации против российской армии

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовит постановочные материалы для дискредитации российской армии. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сообщает ТАСС.

По словам Марочко, разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала группу людей, которая снабжена фото- и видеотехникой, а также средствами связи. Неизвестные под видом работников СМИ «расспрашивают местное население о зверствах российской армии и местах стихийных захоронений гражданского населения», отметил он. Кроме того, в бронированном автомобиле, в который садились эти люди, очевидцы заметили человека, одетого в российскую военную форму.

В связи с этим Марочко предположил, что ЦИПсО готовит ряд материалов, которые должны дискредитировать армию России. Уже ожидается, что такие ложные сведения в скором времени появятся в информационном пространстве.

3 декабря утверждалось, что бойцы российского спецназа уничтожили в Берестовом в ЛНР ангары с техникой украинских военных. По словам собеседника РИА Новости, огневые точки противника подавлялись артиллерией. «То есть мы не даем им права просто так накидывать на нас мины», — пояснил разведчик.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также заявил, что ВСУ показательно перебрасывают часть резервов с запорожского направления к городу Артемовску в ДНР. Но на самом деле они продолжают наращивать группировку в районе Орехова. Рогов также посчитал, что обострение конфликта может произойти на фоне ожидающихся в Запорожской области заморозков.

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Варвара Кошечкина
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