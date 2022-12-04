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02:56, 4 декабря 2022Мир

Полиция Испании раскрыла происхождение посылок со взрывчаткой

Reuters: полиция Испании допустила, что посылки со взрывчаткой отправлялись из Вальядолида
СюжетВзрывы в США:

Фото: Juan Medina / Reuters

Полиция Испании допустила, что разосланные на этой неделе несколько посылок со взрывчаткой отправлялись из города Вальядолид на северо-западе страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Уточняется, что правоохранители пока не установили личность отправителя.

Ранее стало известно, что последнюю из шести подозрительных посылок нашли в посольстве США в Испании. Содержимое было обезврежено роботом-сапером, был произведен контролируемый взрыв.

Первая из них взорвалась в посольстве Украины, был ранен сотрудник дипмиссии. Позднее похожую посылку получила оружейная компания Instalaza в Сарагосе, военная авиабаза Торрехон-де-Ардос, офис премьер-министра Испании Педро Санчеса, а также министр обороны страны Маргарита Роблес. Посылки содержали пиротехнику из фейерверков, которые свободно продаются в магазинах.

Марина Совина
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