Полиция Испании раскрыла происхождение посылок со взрывчаткой

Reuters: полиция Испании допустила, что посылки со взрывчаткой отправлялись из Вальядолида

Полиция Испании допустила, что разосланные на этой неделе несколько посылок со взрывчаткой отправлялись из города Вальядолид на северо-западе страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник.

Уточняется, что правоохранители пока не установили личность отправителя.

Ранее стало известно, что последнюю из шести подозрительных посылок нашли в посольстве США в Испании. Содержимое было обезврежено роботом-сапером, был произведен контролируемый взрыв.

Первая из них взорвалась в посольстве Украины, был ранен сотрудник дипмиссии. Позднее похожую посылку получила оружейная компания Instalaza в Сарагосе, военная авиабаза Торрехон-де-Ардос, офис премьер-министра Испании Педро Санчеса, а также министр обороны страны Маргарита Роблес. Посылки содержали пиротехнику из фейерверков, которые свободно продаются в магазинах.