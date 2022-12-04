Блинкен рассказал о взаимодействии с Россией по вопросу обмена заключенными

Блинкен: США активно взаимодействуют с Россией по вопросу обмена заключенными

США активно взаимодействуют с Россией по вопросу обмена заключенными, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит телеканал CBS.

«Много месяцев назад мы сделали значительное предложение, с тех пор мы регулярно и всеми способами пытаемся работать в развитие этого предложения и найти комбинации, которые позволили бы нам достичь нашей цели возвращения домой наших граждан», — рассказал он.

Вместе с тем Блинкен не дал подробностей обсуждения возможного обмена заключенными. По его словам, это было бы «контрпродуктивно». Он также заявил, что его личные усилия направлены на возвращение осужденной в РФ баскетболистки Бриттни Грайнер и американца Пола Уилана.

При этом ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Россия не отвечает конструктивным образом на попытки США договориться с РФ об обмене заключенными. Также, по его словам, президент США Джо Байден лично вовлечен в этот процесс.

9 ноября официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Байдена пытается добиться улучшения условий содержания Бриттни Грайнер в российской тюрьме. Белый дом также предлагает Кремлю альтернативные пути в вопросе обмена заключенными.