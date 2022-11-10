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21:33, 10 ноября 2022Мир

США обвинили Россию в отсутствии ответа на обмен заключенными

Белый дом обвинил Россию в отказе от конструктивного ответа на обмен заключенными

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Белый дом утверждает, что Россия не отвечает конструктивным образом на попытки США договориться с РФ об обмене заключенными. Об этом рассказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

По его словам, президент США Джо Байден лично вовлечен в этот процесс. «Мы проводим контакты с российской стороной на очень высоком уровне», — сказал Салливан.

Советник американского президента напомнил, что США выдвинули «существенное предложение», которое, по мнению Вашингтона, поспособствовало бы освобождению осужденной в РФ баскетболистки Бриттни Грайнер и американца Пола Уилана.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация президента США Джо Байдена пытается добиться улучшения условий содержания баскетболистки Бриттни Грайнер в российской тюрьме. Белый дом также предлагает Кремлю альтернативные пути в вопросе обмена заключенными.

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Марина Совина
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