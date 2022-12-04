Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:07, 4 декабря 2022Россия

Считавшегося пятым погибшим при взрыве в российском доме реанимировали

Медики реанимировали одного из считавшихся погибшим при взрыве в доме в Нижневартовске

Фото: ТАСС

Считавшегося пятым погибшим при обрушении дома в Нижневартовске удалось реанимировать. Об этом со ссылкой на медицинские службы пишет ТАСС.

«В настоящее время медикам удалось реанимировать одного человека, который считался погибшим при обрушении», — приводит агентство слова собеседника.

По предварительным данным, под завалами остаются четыре человека.

О ЧП стало известно ранее 4 декабря. На опубликованных с места взрыва кадрах видно, что произошло обрушение нескольких этажей. В экстренных службах причиной случившегося назвали неправильную установку газового баллона и нарушения его эксплуатации.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным ведомства, четыре человека погибли, не менее пяти — пострадали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал о зачистках чеченских омоновцев в Запорожье
В Германии заявили о рекордном числе беженцев
Названа дата потепления в Москве
В сети удивились необычному цвету рисунка тату-мастера на лице клиентки
Украинские снаряды разорвались в районе стадиона «Донбасс-Арена» в Донецке
Задержан подозреваемый в убийстве 30-летней женщины в Москве
Роналду выразил недовольство тренером сборной Португалии
Считавшегося пятым погибшим при взрыве в российском доме реанимировали
В Китае обратили внимание на одну деталь во время встречи Макрона и Байдена
Самойлова надела держащееся «на честном слове» платье на день рождения матери
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.