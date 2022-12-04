Считавшегося пятым погибшим при взрыве в российском доме реанимировали

Медики реанимировали одного из считавшихся погибшим при взрыве в доме в Нижневартовске

Считавшегося пятым погибшим при обрушении дома в Нижневартовске удалось реанимировать. Об этом со ссылкой на медицинские службы пишет ТАСС.

«В настоящее время медикам удалось реанимировать одного человека, который считался погибшим при обрушении», — приводит агентство слова собеседника.

По предварительным данным, под завалами остаются четыре человека.

О ЧП стало известно ранее 4 декабря. На опубликованных с места взрыва кадрах видно, что произошло обрушение нескольких этажей. В экстренных службах причиной случившегося назвали неправильную установку газового баллона и нарушения его эксплуатации.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным ведомства, четыре человека погибли, не менее пяти — пострадали.