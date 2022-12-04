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13:52, 4 декабря 2022Россия

В Совфеде ответили на заявление Финляндии о ядерных угрозах России

Джабаров заявил, что Финляндия в составе НАТО рискует стать мишенью при ядерном ударе
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Финляндия в составе НАТО рискует стать мишенью в случае ядерного удара. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, отвечая на заявление финского главы МИД о якобы ядерных угрозах со стороны России.

По мнению сенатора, слова финского министра Пекка Хаависто не имеют никаких обоснований. «Это вообще полная глупость, потому что, наоборот, когда Финляндия оставалась нейтральной страной, она была вне потенциального ядерного конфликта. Как только она вступает в НАТО, в случае конфликта ядерного она будет мишенью, поэтому это полная глупость», — отметил Джабаров.

Он допустил, что такими высказываниями правительство Финляндии стремиться оправдаться перед населением. С действительностью выдвинутые обвинения не имеют ничего общего, подчеркнул зампред Совфеда.

Накануне глава министерства иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что главная причина стремления Хельсинки вступить в НАТО заключается в том, что Россия якобы угрожает миру ядерным оружием. По мнению министра, после начала российской специальной военной операции на Украине «реальная ситуация с безопасностью в Европе изменилась».

В связи с этим, как утверждает Хаависто, Финляндии пришлось задуматься о том, «как реагировать и где получить поддержку» в случае возникновения угрозы применения ядерного и химического оружия.

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Анна Щербакова
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