В Финляндии назвали главную причину стремления в НАТО

Глава МИД Хаависто: Финляндия стремится в НАТО из-за ядерных угроз со стороны России

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что главная причина стремления Хельсинки вступить в НАТО заключается в том, что Россия якобы угрожает миру ядерным оружием. Такую позицию он высказал в интервью агентству Kyodo.

«Заявка на вступление в НАТО была вызвана главным образом ядерными угрозами России», — заявил глава финского МИД.

По его словам, после начала российской специальной военной операции на Украине «реальная ситуация с безопасностью в Европе изменилась». На фоне этого, утверждает Хаависто, Финляндии пришлось задуматься о том, «как реагировать и где получить поддержку» в случае возникновения угрозы применения ядерного и химического оружия. Именно это стало основополагающим фактором решения вступить в НАТО, подчеркнул он.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО создаст риски для альянса. Он также указал, что их принятие в альянс обернется «очередным ударом» для общеевропейской системы безопасности.