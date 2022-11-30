Вступление Финляндии и Швеции в НАТО назвали риском для альянса

Замглавы МИД России Грушко назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО риском для альянса

Дислокация сил НАТО на территории Швеции и Финляндии представляет риск для альянса, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Его цитирует ТАСС.

«Натовцы будут заставлять их принимать на своей территории иностранные контингенты, размещать дополнительные силы. Это будет ухудшать состояние военной безопасности и самой НАТО, создавать для нее дополнительные риски», — сказал он.

Грушко добавил, что вступление Швеции и Финляндии в альянс станет «очередным ударом» для общеевропейской системы безопасности, а также затронет региональную безопасность на севере Европы «самым негативным образом». Дипломат подчеркнул, что Россия будет соизмерять свои действия по обеспечению обороны, исходя из реального положения дел.

По его словам, после присоединения к альянсу Швеция и Финляндия из символов движения неприсоединения превратятся в периферию военного блока. «Это печально», — резюмировал Грушко.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о решении Венгрии ратифицировать договор о принятии Швеции и Финляндии в НАТО, заявила, что Москва уважает суверенитет Будапешта и считает, что вопросы внутренней и внешней политики суверенное государство вправе решать самостоятельно.