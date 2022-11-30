Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:40, 30 ноября 2022Мир

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО назвали риском для альянса

Замглавы МИД России Грушко назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО риском для альянса

Фото: Yves Herman / Reuters

Дислокация сил НАТО на территории Швеции и Финляндии представляет риск для альянса, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Его цитирует ТАСС.

«Натовцы будут заставлять их принимать на своей территории иностранные контингенты, размещать дополнительные силы. Это будет ухудшать состояние военной безопасности и самой НАТО, создавать для нее дополнительные риски», — сказал он.

Грушко добавил, что вступление Швеции и Финляндии в альянс станет «очередным ударом» для общеевропейской системы безопасности, а также затронет региональную безопасность на севере Европы «самым негативным образом». Дипломат подчеркнул, что Россия будет соизмерять свои действия по обеспечению обороны, исходя из реального положения дел.

Материалы по теме:
В НАТО объявили Россию своей главной угрозой. Чем Москва ответит на расширение альянса?
В НАТО объявили Россию своей главной угрозой.Чем Москва ответит на расширение альянса?
4 июля 2022
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022

По его словам, после присоединения к альянсу Швеция и Финляндия из символов движения неприсоединения превратятся в периферию военного блока. «Это печально», — резюмировал Грушко.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, говоря о решении Венгрии ратифицировать договор о принятии Швеции и Финляндии в НАТО, заявила, что Москва уважает суверенитет Будапешта и считает, что вопросы внутренней и внешней политики суверенное государство вправе решать самостоятельно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Минобороны России объявило о взятии под контроль Андреевки в ДНР
ЦБ вступился за россиян с заложенными квартирами
Кадыров показал видео зачистки населенного пункта в зоне спецоперации
Выгнанным с рейса немецкой авиакомпании евреям заплатят миллионы рублей
Британские экоактивисты пригрозили более серьезными атаками на картины
Опубликовано фото Стрелкова на фронте
Всех монахов выгнали из храма из-за пристрастия к наркотикам
Бывшего главного нарколога России Брюна оставили под домашним арестом
Орбиту МКС подняли к запуску «Союза МС-23»
37-летний певец Джейк Флинт скончался через пару дней после свадьбы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.