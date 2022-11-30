Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:28, 30 ноября 2022Мир

МИД России оценил решение Венгрии по членству Финляндии и Швеции в НАТО

Захарова заявила, что Россия уважает решение Венгрии по членству Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: Anders Nilsson / Shutterstock

Москва уважает суверенитет Будапешта и считает, что вопросы внутренней и внешней политики суверенное государство вправе решать самостоятельно. Так прокомментировала решение премьер-министра Венгрии относительно членства Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

Дипломат высказала позицию внешнеполитического ведомства после того, как премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что вопрос о ратификации членства Стокгольма и Хельсинки в НАТО будет включен в повестку дня на первой сессии в 2023 году.

Заявив об уважении к суверенитету Будапешта и признав право страны самостоятельно решать вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, Захарова отметила, что в этом заключается «наше отличие от западного или натоцентричного мироустройства».

Ранее Будапешт призвал страны НАТО сохранить контакты с Москвой. Глава венгерского МИД напомнил, что для деэскалации конфликта необходимо отказаться от всех сопутствующих факторов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России объявило о взятии под контроль Андреевки в ДНР
В Москву привезли главаря одной из самых жестоких группировок 1990-х
Студентка заказала рубашку в сети и удивилась содержимому посылки
Анфиса Чехова рассказала о своей первой профессии
Рэпер T-Killah и его жена Мария Тарасова впервые станут родителями
МИД России оценил решение Венгрии по членству Финляндии и Швеции в НАТО
Момент смертельного массового ДТП на российской трассе показали на видео
Великобритания ввела санкции в отношении 22 россиян
Украинским посольствам за границей экстренно предписали усилить безопасность
Захарова предрекла всему миру проблемы из-за потолка цен на российскую нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.