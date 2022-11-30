МИД России оценил решение Венгрии по членству Финляндии и Швеции в НАТО

Захарова заявила, что Россия уважает решение Венгрии по членству Финляндии и Швеции в НАТО

Москва уважает суверенитет Будапешта и считает, что вопросы внутренней и внешней политики суверенное государство вправе решать самостоятельно. Так прокомментировала решение премьер-министра Венгрии относительно членства Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

Дипломат высказала позицию внешнеполитического ведомства после того, как премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что вопрос о ратификации членства Стокгольма и Хельсинки в НАТО будет включен в повестку дня на первой сессии в 2023 году.

Заявив об уважении к суверенитету Будапешта и признав право страны самостоятельно решать вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, Захарова отметила, что в этом заключается «наше отличие от западного или натоцентричного мироустройства».

Ранее Будапешт призвал страны НАТО сохранить контакты с Москвой. Глава венгерского МИД напомнил, что для деэскалации конфликта необходимо отказаться от всех сопутствующих факторов.