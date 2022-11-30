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04:00, 30 ноября 2022Мир

Венгрия призвала страны НАТО сохранить каналы связи с Россией

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал страны НАТО не перекрывать каналы коммуникаций с Россией
СюжетРоссия и НАТО:
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Pool / Reuters

Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призвал страны-члены НАТО сохранять каналы коммуникаций с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Министр подчеркнул, что на фоне трудностей грядущей зимы особенно важно стремиться к достижению мира. Он указал, что необходимо отказаться от всех факторов, ведущих к эскалации конфликта. «Именно поэтому нельзя перекрывать каналы коммуникации, надо сохранять возможность как минимум стратегической коммуникации с русскими, даже зная, что суть этих коммуникаций не может приблизить к тому, как было раньше», — заявил Сийярто.

Ранее глава МИД отметил, что отказ компаний из США и Австрии добывать газ в Черном море стал причиной зависимости Венгрии от российского газа. Он пояснил, что австрийская и американская компании приобрели права на разработку крупного месторождения газа на шельфе Черного моря у берегов Румынии, однако после покинули проект из-за его невыгодности.

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Варвара Кузьмина
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