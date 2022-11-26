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18:55, 26 ноября 2022Экономика

В Венгрии объяснили зависимость от газа из России

Глава МИД Венгрии осудил отказ компаний из США и Австрии добывать газ в Черном море

Фото: Shutterstock

Компании из США и Австрии подвели Венгрию, отказавшись разрабатывать газовое месторождение в Черном море, что привело страну к зависимости от топлива из России. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Как рассказал политик, австрийская и американская компания приобрели права на разработку крупного месторождения газа на шельфе Черного моря у берегов Румынии. «Но они объявили, что это для них невыгодно, и вышли из проекта. Поэтому мы по-прежнему зависим от российского газа», — объяснил Сийярто.

Он добавил, что ранее с подрядчиками был подписан контракт на поставку газа в размере трех миллиардов кубометров в год с 1 января 2023 года. По словам Сийярто, таким образом компании «подвели Венгрию».

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт, неоднократно заявлявший об отказе поддерживать идею введения потолка цен на российский газ, намерен добиться освобождения от обязательств в отношении соответствующей меры. По его словам, страна также не согласна с идеей Евросоюза о совместных закупках топлива.

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Константин Лысяков
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