Венгрия захотела добиться исключения из потолка цен на газ

Глава МИД Венгрии заявил о намерении страны добиться исключения из потолка цен на газ

Венгрия, неоднократно заявлявшая об отказе поддерживать идею введения потолка цен на российский газ, намерена добиться освобождения от обязательств в отношении соответствующей меры, заявил глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Его слова передает ТАСС.

«Мы не хотим, чтобы на нас повлияло ограничение цен на газ», — напомнил глава МИД свою позицию по вопросу исключения из новых санкций. Министр добавил, что страна также не согласна с идеей Евросоюза о совместных закупках топлива.

Сийярто объяснил, что блок не добился договоренности о предельной стоимости газа, поскольку страны не предусмотрели последствий данной меры. «Европейский совет постановил, что должна быть проведена очень тщательная оценка воздействия предложения по лимиту на газ, но этого сделано не было», — сказал он. По его словам, государства вернутся к обсуждению в декабре.

Страны Евросоюза захотели установить предельную верхнюю цену на газ на уровне 275 евро за мегаватт-час, или 3000 долларов за тысячу кубометров, по текущему курсу по контракту на месяц вперед. Указанная мера будет действовать на газовом хабе TTF в Нидерландах. Уровень цен на рынке предлагается корректировать автоматически, чтобы избежать дисбаланса.

Однако многие выступают против данной меры. На европейской энергетической бирже ICE заявили, что потолок цен может «привести к значительному увеличению маржи, что рискует дестабилизировать рынок», а в Польше ограничение закупочной стоимости топлива сочли шуткой.