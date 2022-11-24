Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:24, 24 ноября 2022Экономика

Венгрия захотела добиться исключения из потолка цен на газ

Глава МИД Венгрии заявил о намерении страны добиться исключения из потолка цен на газ

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрия, неоднократно заявлявшая об отказе поддерживать идею введения потолка цен на российский газ, намерена добиться освобождения от обязательств в отношении соответствующей меры, заявил глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Его слова передает ТАСС.

«Мы не хотим, чтобы на нас повлияло ограничение цен на газ», — напомнил глава МИД свою позицию по вопросу исключения из новых санкций. Министр добавил, что страна также не согласна с идеей Евросоюза о совместных закупках топлива.

Сийярто объяснил, что блок не добился договоренности о предельной стоимости газа, поскольку страны не предусмотрели последствий данной меры. «Европейский совет постановил, что должна быть проведена очень тщательная оценка воздействия предложения по лимиту на газ, но этого сделано не было», — сказал он. По его словам, государства вернутся к обсуждению в декабре.

Материалы по теме:
«Извините, я облажался» Как молодой миллиардер за несколько дней разорил свою биржу и подорвал доверие к криптовалюте?
«Извините, я облажался»Как молодой миллиардер за несколько дней разорил свою биржу и подорвал доверие к криптовалюте?
16 ноября 2022
Бабочки в животе. Человечество стоит на пороге глобального голода. Как насекомые спасут людей от голодной смерти?
Бабочки в животе.Человечество стоит на пороге глобального голода. Как насекомые спасут людей от голодной смерти?
23 ноября 2022

Страны Евросоюза захотели установить предельную верхнюю цену на газ на уровне 275 евро за мегаватт-час, или 3000 долларов за тысячу кубометров, по текущему курсу по контракту на месяц вперед. Указанная мера будет действовать на газовом хабе TTF в Нидерландах. Уровень цен на рынке предлагается корректировать автоматически, чтобы избежать дисбаланса.

Однако многие выступают против данной меры. На европейской энергетической бирже ICE заявили, что потолок цен может «привести к значительному увеличению маржи, что рискует дестабилизировать рынок», а в Польше ограничение закупочной стоимости топлива сочли шуткой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили Макрону на призыв наказать Россию за удары по Украине
Депортированный из России блогер Некоглай рассказал о планах
Бросившая пить Дрю Бэрримор дала совет нервничающим перед праздниками людям
В российском городе нашли сгоревший Lamborghini за 25 миллионов рублей
В одном из городов Запорожской области возникли перебои с электричеством
Присяжные во второй раз признали российского блогера невиновным в убийстве
Болельщики рассказали о контроле за порядком на ЧМ-2022 в Катаре
На Украине рассказали о ситуации с сотовой связью
Объяснено распространение веры в колдовство
Венгрия захотела добиться исключения из потолка цен на газ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.