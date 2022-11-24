Польша сочла шуткой предложение Еврокомиссии о потолке цен на газ

Польский министр заявила, что считает шуткой предложенный ЕК потолок цен на газ

Варшава считает шуткой уровень потолка цен на газ, предложенный Еврокомиссией (ЕК), заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. Ее цитирует ТАСС.

«Предложение, которое появилось позавчера, мы рассматриваем как шутку. Сложно серьезно к этому относиться», — заметила министр, пояснив, что называемая цена выше текущей рыночной стоимости.

Речь идет о лимите в 275 евро за мегаватт-час (около трех тысяч долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу). Польский премьер Матеуш Моравецкий уже говорил, что считает такую максимальную цену слишком высокой.

«Мы были одной из первых, если не первой страной, которая выступала за введение европейского регулирования. Но у меня смешанные чувства насчет последнего предложения», — отмечал он 23 ноября.