Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:40, 23 ноября 2022Экономика

Польша оказалась недовольна предложенным ЕС потолком цен на газ

Премьер-министр Польши Моравецкий: предложенный ЕС потолок цен на газ слишком высокий

Фото: Shutterstock

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал слишком высокой предлагаемую Европейским союзом максимальную цену на газ, его слова приводит РИА Новости.

«Мы были одной из первых, если не первой страной, которая выступала за введение европейского регулирования. Но у меня смешанные чувства по поводу последнего предложения», — заявил он, выражая свое недовольство. «Не фокус поставить планку очень высоко и сказать, что цена не вырастет. Фокус в том, чтобы удержать цену на приемлемом уровне в сегодняшних кризисных условиях», — добавил он.

Котировки TTF1! от TradingView

Ранее издание Financial Times написало, что предложенный Еврокомиссией (ЕК) потолок цен на газ на уровне 275 евро за мегаватт-час (около трех тысяч долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) вряд ли будет принят. Им оказались недовольны многие страны ЕС, поддерживающие ограничение стоимости топлива.

Между тем спрос на генераторы электроэнергии вырос в Польше на 1519 процентов. Правительство страны работает над механизмом заморозки цен на газ для населения. По словам Моравецкого, в правительстве обсуждают возможность установления фиксированной цены на газ в зависимости от уровня доходов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о наступлении российских войск на донецком направлении
Акции «Манчестер Юнайтед» подскочили на фоне ухода Роналду
Эстония заморозила активы российских олигархов
Минобороны России показало кадры боевого вылета многоцелевых истребителей
Российские ПВО сбили беспилотники ВСУ у месторождений в Черном море
Зеленский отреагировал на признание России страной-спонсором терроризма
Дане Милохину попросили запретить въезд в Россию
Новые iPhone оказались в дефиците
Еврокомиссия пригласила Сербию и Косово на переговоры
Российская авиация нанесла удар по пункту управления ВСУ в Запорожской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.