Польша оказалась недовольна предложенным ЕС потолком цен на газ

Премьер-министр Польши Моравецкий: предложенный ЕС потолок цен на газ слишком высокий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал слишком высокой предлагаемую Европейским союзом максимальную цену на газ, его слова приводит РИА Новости.

«Мы были одной из первых, если не первой страной, которая выступала за введение европейского регулирования. Но у меня смешанные чувства по поводу последнего предложения», — заявил он, выражая свое недовольство. «Не фокус поставить планку очень высоко и сказать, что цена не вырастет. Фокус в том, чтобы удержать цену на приемлемом уровне в сегодняшних кризисных условиях», — добавил он.

Ранее издание Financial Times написало, что предложенный Еврокомиссией (ЕК) потолок цен на газ на уровне 275 евро за мегаватт-час (около трех тысяч долларов за тысячу кубометров по нынешнему курсу) вряд ли будет принят. Им оказались недовольны многие страны ЕС, поддерживающие ограничение стоимости топлива.

Между тем спрос на генераторы электроэнергии вырос в Польше на 1519 процентов. Правительство страны работает над механизмом заморозки цен на газ для населения. По словам Моравецкого, в правительстве обсуждают возможность установления фиксированной цены на газ в зависимости от уровня доходов.