В США допустили трудности у России при создании точных ракет

Глава Нацразведки США Хейнс: Россия может испытать трудности при создании точных ракет

Глава Нацразведки США Эврил Хейнс допустила, что Россия может испытать трудности при создании высокоточных ракет, которые используются для нанесения ударов по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе форума, организованного президентским фондом имени Рональда Рейгана, Хейнс сообщила, что расход высокоточных боеприпасов у России происходит «достаточно быстро». «По нашим данным, у них нет возможности производить полностью у себя то, что они сейчас расходуют. Так что это будет для них вызовом», — заявила она, отвечая на вопрос о запасах таких ракет у РФ.

В ноябре глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на ежегодном Форуме по безопасности в Канаде, признал, что Россия располагает «впечатляющими вооружениями».

Ранее газета New York Times сообщила, что объем ракетного арсенала России удивил западных и украинских чиновников, которые на протяжении месяцев утверждали, что российские запасы ракет якобы истощаются, однако при этом РФ продолжает регулярно наносить массированные ракетные удары на Украине.