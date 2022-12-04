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08:27, 4 декабря 2022Мир

В США допустили трудности у России при создании точных ракет

Глава Нацразведки США Хейнс: Россия может испытать трудности при создании точных ракет

Фото: Viktor Chernov / Russian Look / Global Look Press

Глава Нацразведки США Эврил Хейнс допустила, что Россия может испытать трудности при создании высокоточных ракет, которые используются для нанесения ударов по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе форума, организованного президентским фондом имени Рональда Рейгана, Хейнс сообщила, что расход высокоточных боеприпасов у России происходит «достаточно быстро». «По нашим данным, у них нет возможности производить полностью у себя то, что они сейчас расходуют. Так что это будет для них вызовом», — заявила она, отвечая на вопрос о запасах таких ракет у РФ.

В ноябре глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на ежегодном Форуме по безопасности в Канаде, признал, что Россия располагает «впечатляющими вооружениями».

Ранее газета New York Times сообщила, что объем ракетного арсенала России удивил западных и украинских чиновников, которые на протяжении месяцев утверждали, что российские запасы ракет якобы истощаются, однако при этом РФ продолжает регулярно наносить массированные ракетные удары на Украине.

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Марина Совина
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