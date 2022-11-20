Пентагон признал наличие у России «впечатляющих вооружений»

Глава Пентагона Остин признал, что Россия располагает «впечатляющими вооружениями»

Глава Пентагона Ллойд Остин, выступая на ежегодном Форуме по безопасности в Канаде, признал, что Россия располагает «впечатляющими вооружениями». Трансляция велась на сайте форума в Галифаксе.

Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения, но исход конфликта решает не это, а дело, за которое идет борьба Ллойд Остин глава Пентагона

По мнению американского министра обороны, это тем не менее не позволит России «одержать верх» в конфликте на Украине.

Ранее газета New York Times сообщила, что объем ракетного арсенала России удивил западных и украинских чиновников, которые на протяжении месяцев утверждали, что российские запасы ракет якобы истощаются, однако при этом РФ продолжает регулярно наносить массированные ракетные удары на Украине.

Украину ждет трудная зима

Глава Пентагона указал, что Украину ждет трудная зима, в то же время Россия, по его мнению, якобы может выступить с «угрозами ядерным оружием». Однако Соединенные Штаты и их союзники намерены в дальнейшем оказывать помощь Киеву.

Мы знаем, что впереди могут быть трудности, поскольку Украину ждет суровая зима. Но мы отреагируем на эти вызовы вместе Ллойд Остин глава Пентагона

Ранее газета The New York Times писала, что с приходом холодов наступательные действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне российской специальной военной операции (СВО) станут более сложными в исполнении и более затратными.

17 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что продолжение СВО не зависит от погодных и климатических условий. Он повторил, что все цели будут достигнуты.

В октябре Wall Street Journal со ссылкой на военнослужащего ВСУ писал, что Киев не сможет вести боевые действия зимой так же успешно, как это было летом. В частности, военный указал, что зимой российским беспилотникам будет проще отслеживать артиллерию ВСУ и маршруты передвижения войск, чтобы затем наносить по ним удары.

НАТО не ищет конфликта с Россией

Ллойд Остин подчеркнул, что НАТО не стремится к конфликту с Россией, однако продолжит поддерживать Украину и укреплять коллективную оборону Североатлантического альянса.

Мы будем поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе, мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО и продолжим укреплять коллективную оборону Ллойд Остин глава Пентагона

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил вероятность нападения России на альянс. «У нас отсутствуют признаки того, что Россия готовит наступательные военные действия против НАТО», — сказал он.

Конфликт на Украине может спровоцировать гонку ядерных вооружений

Глава Пентагона предупредил, что конфликт на Украине может спровоцировать гонку ядерных вооружений. Он отметил, что люди не хотят возвращения в прошлое, в эпоху нестабильности, хаоса и войн, но происходящее сегодня дает возможность оценить мир потрясений.

Это приглашение во все менее безопасный мир, над которым нависает тень ядерного распространения Ллойд Остин глава Пентагона

Остин указал, что от исхода противостояния на Украине, в котором он видит «исторический вызов», будет зависеть глобальная безопасность в XXI веке и судьба миропорядка, который был выстроен по итогам Второй мировой войны.

18 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что США согласились с позицией России по ядерной войне и настояли на сохранении каналов связи.

До этого президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин направили президенту России Владимиру Путину «предупреждение» о ядерной угрозе. По словам обозревателя Bloomberg Джеймса Ставридиса, между двумя лидерами было заметно согласие по одному важному вопросу.

