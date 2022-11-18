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23:18, 18 ноября 2022Мир

На Западе удивились объему ракетного арсенала России

NYT: немногие западные чиновники имеют четкое представление о ракетном арсенале России

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Объем ракетного арсенала России удивил западных и украинских чиновников, которые на протяжении месяцев утверждали, что российские запасы ракет якобы истощаются, однако при этом РФ продолжает регулярно наносить массированные ракетные удары на Украине. Об этом пишет New York Times.

Как заявил изданию бывший полковник корпуса морской пехоты США и старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан, лишь немногие западные чиновники имеют четкое представление о состоянии российского ракетного арсенала или точно знает, сколько осталось ракет.

По словам Кансиана, западные военные считают, что Россия долгое время хранила запас ракет и оружия на случай «войны с НАТО».

Ранее журналисты газеты пришли к выводу о том, что ракетные удары по системе энергоснабжения Украины могут объясняться наличием запаса ракет у России и комплектующих к ним. Журналисты также предположили несколько возможных сценариев, объясняющих, как России удалось осуществить крупномасштабное поражение целей на Украине.

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Марина Совина
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