Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:07, 16 ноября 2022Мир

В НАТО оценили вероятность нападения России на альянс

Генсек НАТО заявил об отсутствии признаков подготовки Россией нападения на альянс
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Tejas Sandhu / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил вероятность нападения России на альянс. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция доступна на официальном сайте объединения.

«У нас отсутствуют признаки того, что Россия готовит наступательные военные действия против НАТО», — сказал он.

Ранее генсек обвинил Россию в инциденте с ракетами, упавшими на территорию Польши. По его словам, на Москве лежит ответственность за произошедшее, несмотря на то, что ракеты упали из-за работы украинских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Появились подробности задержания замглавы Херсонской области
VK проведет уроки для российских школьников
Создан превращающий тепло в полезную энергию «демон Максвелла»
Россияне обогнали всех иностранцев в покупке жилья на популярном курорте
Украина призвала провести совместное расследование инцидента в Польше
Горящую крышу российской жилой многоэтажки показали на видео
Пашинян анонсировал изменение армии Армении
В Белоруссии уличили Польшу в подготовке к наступательной войне
Авербух оценил отстранение российских фигуристов от международных турниров
Источник сообщил о задержании замглавы Херсонской области Губаревой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.