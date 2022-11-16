В НАТО оценили вероятность нападения России на альянс

Генсек НАТО заявил об отсутствии признаков подготовки Россией нападения на альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил вероятность нападения России на альянс. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция доступна на официальном сайте объединения.

«У нас отсутствуют признаки того, что Россия готовит наступательные военные действия против НАТО», — сказал он.

Ранее генсек обвинил Россию в инциденте с ракетами, упавшими на территорию Польши. По его словам, на Москве лежит ответственность за произошедшее, несмотря на то, что ракеты упали из-за работы украинских систем противовоздушной обороны (ПВО).