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14:57, 17 ноября 2022Россия

Кремль ответил на вопрос о зависимости СВО от погодных условий

Песков заявил, что продолжение спецоперации не зависит от погодных условий

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Продолжение специальной военной операции (СВО) не зависит от погодных и климатических условий. Так на этот вопрос ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что спецоперация на Украине продолжается, ее цели будут достигнуты.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что цели России по Украине могут быть достигнуты двумя способами. «Любые переговоры имеют цель. Наши цели хорошо известны, и эти цели могут достигаться или посредством специальной военной операции, или посредством переговоров», — подчеркнул он.

Также он добавил, что у украинских властей «семь пятниц на неделе» — они то ведут переговоры, то отказываются. Киевское руководство сначала принимает фактически закон, который запрещает вести какие бы то ни было переговоры, а потом говорит, что хочет переговоры, но публичные, уточнил Песков.

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Сергей Истомин
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