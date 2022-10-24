В украинской армии побоялись наступления зимы

WSJ: военнослужащий ВСУ заявил, что зима затруднит ведение боевых действий Киеву

Киев не сможет вести боевые действия зимой так же успешно, как это было летом. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам служащего украинской армии, главные трудности будут связаны с маскировкой.

«Мы не сможем сражаться как весной и летом. Прятаться будет гораздо труднее», — заявил командир украинского подразделения.

Он также отметил, что зимой российским беспилотникам будет проще отслеживать артиллерию ВСУ и маршруты передвижения войск, чтобы затем наносить по ним удары. Труднее станет и ведение солдатского быта.

По словам командира ВСУ, устроенный для тепла костер выдаст позиции украинских солдат, «а отсутствие листьев на деревьях разоблачит их еще быстрее».

Ранее стало известно, что на Украине продлят мобилизацию. По словам главного военкома Киева Юрия Максимова, повестка может прийти лицам мужского пола в возрасте до 60 лет, то есть всем военнообязанным.