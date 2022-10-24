Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:27, 24 октября 2022Бывший СССР

В украинской армии побоялись наступления зимы

WSJ: военнослужащий ВСУ заявил, что зима затруднит ведение боевых действий Киеву

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

Киев не сможет вести боевые действия зимой так же успешно, как это было летом. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам служащего украинской армии, главные трудности будут связаны с маскировкой.

«Мы не сможем сражаться как весной и летом. Прятаться будет гораздо труднее», — заявил командир украинского подразделения.

Он также отметил, что зимой российским беспилотникам будет проще отслеживать артиллерию ВСУ и маршруты передвижения войск, чтобы затем наносить по ним удары. Труднее станет и ведение солдатского быта.

Материалы по теме:
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»: масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
Россия обвинила Украину в намерении взорвать «грязную бомбу»:масштабы последствий, ответ Киева и реакция Запада
Сегодня
Украина готовит наступление на Херсон. ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
Украина готовит наступление на Херсон.ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, российские войска отбили атаки на свои позиции
19 октября 2022

По словам командира ВСУ, устроенный для тепла костер выдаст позиции украинских солдат, «а отсутствие листьев на деревьях разоблачит их еще быстрее».

Ранее стало известно, что на Украине продлят мобилизацию. По словам главного военкома Киева Юрия Максимова, повестка может прийти лицам мужского пола в возрасте до 60 лет, то есть всем военнообязанным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Ответственного за безопасность Крымского моста чиновника отправили в отставку
Житель Подмосковья оказался в смертельной опасности из-за зуба мудрости
Германия разъяснила главные причины отказа россиянам в шенгенской визе
В Германии вступил в должность новый посол Украины
Срочную службу в армии учтут при поступлении в вузы и колледжи как достижение
Названы несложные способы избежать появления трещин на губах
В Москве суд арестовал сбившего насмерть беременную женщину и ее сына водителя
Парикмахер раскрыла оптимальную частоту мытья головы детям
Российскую легкоатлетку лишили золота Олимпиады-2012 за допинг
В Германии освободили обливших пюре картину Моне экоактивистов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.