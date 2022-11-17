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01:47, 17 ноября 2022Мир

В США рассказали о «совместном выстреле» Байдена и Си Цзиньпина в сторону Путина

Bloomberg: Байден и Си Цзиньпин на G20 направили Путину «предупреждение» о ядерной угрозе
СюжетРакетные удары по Украине:
Джо Байден и Си Цзиньпин

Джо Байден и Си Цзиньпин. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин направили президенту России Владимиру Путину «предупреждение» о ядерной угрозе, пишет обозреватель Bloomberg Джеймс Ставридис (James Stavridis).

По его словам, основной темой встречи политиков на полях саммита G20 на Бали стали разногласия по поводу Тайваня. Также они обсудили права человека, запреты на технологии, кибероперации и вопросы торговых споров. Однако, по мнению журналиста, между двумя лидерами было заметно согласие по одному важному вопросу.

Он напомнил о заявлении Белого дома, который по итогам переговоров Байдена и Си Цзиньпина уточнил, что они считают ядерную войну недопустимой. «Это выглядит как совместный выстрел в сторону Путина, который угрожал Украине и Западу в более широком смысле тактическим ядерным ударом с момента начала спецоперации», — рассказал Ставридис.

Ранее в Белом доме раскрыли подробности беседы Байдена и Си Цзиньпина. Главы государств согласились с тем, что ядерная война никогда не должна начинаться.

При этом Путин в июне заявил, что первоисточником риторики вокруг возможности ядерной войны являются безответственные западные политики, Россия вынуждена отвечать на подобные выпады.

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Марина Совина
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