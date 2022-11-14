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16:36, 14 ноября 2022Мир

Байден и Си Цзиньпин пришли к единому мнению о ядерной войне

Байден и Си Цзиньпин согласились с тем, что ядерная война никогда не должна начинаться

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин в ходе переговоров пришли к единому мнению о ядерной войне. В Белом доме сообщили, что главы государств согласились с тем, что ядерная война никогда не должна начинаться, передает ТАСС.

«Президент Байден и председатель Си Цзиньпин согласились с тем, что ядерная война никогда не должна вестись и не может быть выиграна, а также подчеркнули свое несогласие с применением или угрозой применения ядерного оружия на Украине», — сказано в заявлении Белого дома.

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Виктория Кондратьева
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