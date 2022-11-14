Байден и Си Цзиньпин пришли к единому мнению о ядерной войне

Байден и Си Цзиньпин согласились с тем, что ядерная война никогда не должна начинаться

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин в ходе переговоров пришли к единому мнению о ядерной войне. В Белом доме сообщили, что главы государств согласились с тем, что ядерная война никогда не должна начинаться, передает ТАСС.

«Президент Байден и председатель Си Цзиньпин согласились с тем, что ядерная война никогда не должна вестись и не может быть выиграна, а также подчеркнули свое несогласие с применением или угрозой применения ядерного оружия на Украине», — сказано в заявлении Белого дома.