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05:25, 8 ноября 2022Мир

Салливан сообщил о контактах с Россией для снижения риска ядерной эскалации

Салливан: Белый дом контактировал с Москвой для снижения риска применения ядерного оружия
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

США в недавнем прошлом контактировали с российскими властями, чтобы снизить риски применения ядерного оружия, сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан во время дискуссии, организованной на площадке Совета по международным отношениям, пишет РИА Новости.

По словам представителя Белого дома, у Вашингтона была возможность обсудить эту тему на самом высоком уровне.

У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия, а также на то, чтобы донести Москве о последствиях его возможного применения. Мы не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить

Джейк Салливансоветник президента США по национальной безопасности

Конфиденциальные переговоры

О том, что два государства обсуждали предотвращение ядерных ударов стало известно в понедельник, 7 ноября. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники заявила, что Салливан в течение последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.

В последние месяцы советник Байдена провел конфиденциальные беседы с главными помощниками президента России Владимира Путина, пытаясь снизить риск эскалации конфликта вокруг Украины и для того, чтобы предостеречь Москву от применения ядерного или другого оружия массового уничтожения

The Wall Street Journal

При этом урегулирование конфликта в цели переговоров не входит. Журналисты указали на то, что другие американские чиновники не поддерживают действия Салливана, так как не считают такое взаимодействие в текущих условиях продуктивным. Собеседники газеты добавили, что помощник президента США Джо Байдена призывал Киев послать открытый сигнал о готовности к урегулированию конфликта с Россией.

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Позиция Кремля

В ходе пленарной сессии клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что РФ не нужен ядерный удар по Украине, так как в нем нет политического и военного смысла. По словам главы государства, первоисточником риторики вокруг возможности ядерной войны являются безответственные западные политики, Россия вынуждена отвечать на подобные выпады.

Мы что, молчать будем? Мы соответствующим образом отвечаем. Как только мы ответили — сразу цепляются за это и говорят, вот, Россия угрожает. Ничего мы не угрожаем. Но все должны знать, что у нас есть

Владимир Путинпрезидент России

Российский лидер допустил, что при угрозе территориальной целостности Москва использует все методы, в том числе ядерное оружие.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал безответственными людей, которые говорят о ядерной эскалации.

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Позиция Белого дома

Байден заявил, что Россия столкнется с последствиями, если применит тактическое ядерное или химическое оружие на Украине. Применение ядерного оружия «изменило бы облик войны, как ничто со времен Второй мировой», добавил он. Политик считает, что ядерный удар может закончиться Армагеддоном для всего мира.

Я не думаю, что существует возможность с легкостью использовать тактическое ядерное оружие, чтобы это не закончилось Армагеддоном

Джо Байден президент США

Позиция НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что любое применение Россией ядерного оружия будет иметь серьезные последствия.

Это полностью изменит характер конфликта, и Россия должна знать, что ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна быть развязана

Йенс Столтенберггенсек НАТО

Он также напомнил основной принцип: ядерная война не может быть выиграна.

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Марина Совина
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Салливан сообщил о контактах с Россией для снижения риска ядерной эскалации
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