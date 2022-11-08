Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:22, 8 ноября 2022Мир

США подтвердили контакты с Россией для снижения риска применения ядерного оружия

Салливан: Белый дом контактировал с Россией, чтобы снизить риск применения ядерного оружия
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Evgen Kotenko / Globallookpress.com

Вашингтон в недавнем прошлом контактировал с Москвой, чтобы снизить риски применения ядерного оружия и предупредить о возможных последствиях, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РИА Новости.

Американская сторона имела возможность провести контакты с Россией на самом высоком уровне, подтвердил он. «Мы не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить», — подчеркнул представитель Белого дома во время дискуссии на площадке Совета по международным отношениям.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Салливан в течение последних месяцев ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым.

Журналисты уточнили, что советник президента США Джо Байдена ведет переговоры с Кремлем с целью предотвратить эскалацию конфликта на Украине, в том числе угрозу использования ядерного оружия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Макрон призвал Украину вернуться за стол переговоров с Россией
США подтвердили контакты с Россией для снижения риска применения ядерного оружия
Морпехи Тихоокеанского флота лично рассказали о потерях и боях за Павловку
США назвали ключом к миру прямой диалог Азербайджана и Армении
США пригрозили КНДР последствиями за ядерные испытания
Зеленский перестал требовать от России возвращения к границам 1991 года
В Совфеде раскритиковали мечту украинцев о жизни в Евросоюзе
Российских школьников задумали обучать военной подготовке
Россия заявила о променявшей энергетическую свободу на зависимость от США Европе
Грушко рассказал об испуге Запада по поводу любых контактов России и Сербии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.