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23:09, 4 декабря 2022Путешествия

Еще одна популярная у россиян пляжная страна отменила все ограничения на въезд

Тунис снял все коронавирусные ограничения на въезд для туристов с 1 декабря

Фото: Zoubeir Souissi / REUTERS

Тунис снял все COVID-ограничения на въезд для туристов в связи со снижением показателей распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном портале Национального туристического офиса республики.

Обновления вступили в силу 1 декабря — теперь все прибывающие в популярную пляжную страну не должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации при прохождении контроля.

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При этом отмечается, что, если у путешественников проявляются симптомы инфекции, они обязаны носить защитную маску. Кроме того, власти республики поручили проводить вентиляцию закрытых помещений в профилактических целях.

Как уточнили на портале «Турдом», регулярного прямого авиасообщения на данный момент между Россией и Тунисом нет. Однако авиакомпания Nouvelair осуществляет чартерные рейсы в город Монастир и на остров Джерба из Москвы и Санкт-Петербурга, забронировать авиабилеты можно только в составе туристической путевки.

Ранее в ноябре все ограничения на въезд для россиян также отменила Индия. Согласно обновленным протоколам, въезжающим в популярную пляжную страну больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19 и проходить онлайн-анкету.

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Марк Успенский
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