Индия отменила все ограничения на въезд для россиян

Минздрав Индии с 22 ноября отменил все антиковидные ограничения на въезд для россиян

Власти Индии отменили все антиковидные ограничения на въезд для иностранцев, в том числе россиян, с 22 ноября. Об этом сообщается на республиканском сайте Министерства здравоохранения и благосостояния семьи.

Согласно обновленным протоколам, въезжающим в популярную пляжную страну соотечественникам больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19. Кроме того, туристы освобождаются от необходимости заполнять онлайн-анкету на портале Air Suvidha, а также предъявлять результаты ПЦР-теста.

При этом в Минздраве Индии уточнили, что при появлении симптомов коронавируса путешественник обязан сообщить об этом в ближайшее медицинское учреждение и уйти на изоляцию.

Ранее в октябре специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) предупредили россиян о заметном снижении цен на авиабилеты на Гоа. Как следует из системы бронирования, стоимость безбагажного билета в ноябре в обе стороны составляет 47 тысяч рублей на одного. Перелет с включенным багажом обойдется в сумму около 52 тысяч рублей.