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12:43, 4 декабря 2022Мир

В США назвали способные остановить конфликт на Украине два слова

Автор 19FortyFive Бакби: гарантии безопасности РФ способны остановить конфликт на Украине

Фото: Roman Chop / AP

Западные страны способны положить конец конфликту на Украине, если предоставят России гарантии безопасности. Об этом пишет автор Джек Бакби для американского издания 19FortyFive.

В своей статье он упомянул эти два слова, сославшись на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором тот предложил США и ЕС учитывать озабоченности Москвы при разработке новой системы безопасности в Европе.

По мнению Бакби, противостояние на Украине может закончиться, если лидеры НАТО всерьез воспримут предложение Макрона.

Кроме того, автор 19FortyFive обратил внимание на то, что отказ Швеции и Финляндии от вступления в Североатлантический альянс может стать одним из основных положений будущей архитектуры безопасности.

«Отказ Хельсинки и Стокгольма от планов по вступлению в НАТО может стать началом украинского урегулирования», — подчеркнул он.

3 декабря президент Франции выступил с предложением включить гарантии для России в архитектуру безопасности Европы.

Европейским лидерам предстоит подумать над словами президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к границам РФ. Это будет рассмотрено в контексте разговора о восстановлении мира на Украине, подчеркнул Макрон.

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Анна Щербакова
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