В США назвали способные остановить конфликт на Украине два слова

Автор 19FortyFive Бакби: гарантии безопасности РФ способны остановить конфликт на Украине

Западные страны способны положить конец конфликту на Украине, если предоставят России гарантии безопасности. Об этом пишет автор Джек Бакби для американского издания 19FortyFive.

В своей статье он упомянул эти два слова, сославшись на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, в котором тот предложил США и ЕС учитывать озабоченности Москвы при разработке новой системы безопасности в Европе.

По мнению Бакби, противостояние на Украине может закончиться, если лидеры НАТО всерьез воспримут предложение Макрона.

Кроме того, автор 19FortyFive обратил внимание на то, что отказ Швеции и Финляндии от вступления в Североатлантический альянс может стать одним из основных положений будущей архитектуры безопасности.

«Отказ Хельсинки и Стокгольма от планов по вступлению в НАТО может стать началом украинского урегулирования», — подчеркнул он.

3 декабря президент Франции выступил с предложением включить гарантии для России в архитектуру безопасности Европы.

Европейским лидерам предстоит подумать над словами президента России Владимира Путина о том, что НАТО приближается к границам РФ. Это будет рассмотрено в контексте разговора о восстановлении мира на Украине, подчеркнул Макрон.