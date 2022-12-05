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10:24, 5 декабря 2022Россия

Появились подробности о пострадавших при взрыве на российском аэродроме

Двое из пяти пострадавших при взрыве на аэродроме под Рязанью получили тяжелые травмы

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Двое пострадавших при взрыве на аэродроме в Рязанской области получили тяжкий вред здоровью. Такие подробности приводит ТАСС.

«Трое погибли, пять пострадали. Из пятерых — двум причинен тяжкий вред здоровью», — рассказал собеседник агентства.

Ранее появилась информация, что в результате происшествия пострадали шесть человек. Взрыв произошел после возгорания бензовоза.

В результате был поврежден самолет, обстоятельства произошедшего выясняются.

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Варвара Родикова
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