Появились подробности о пострадавших при взрыве на российском аэродроме
Двое из пяти пострадавших при взрыве на аэродроме под Рязанью получили тяжелые травмы
Двое пострадавших при взрыве на аэродроме в Рязанской области получили тяжкий вред здоровью. Такие подробности приводит ТАСС.
«Трое погибли, пять пострадали. Из пятерых — двум причинен тяжкий вред здоровью», — рассказал собеседник агентства.
Ранее появилась информация, что в результате происшествия пострадали шесть человек. Взрыв произошел после возгорания бензовоза.
В результате был поврежден самолет, обстоятельства произошедшего выясняются.