Экс-сенатора Арашукова и его отца попросили оштрафовать по миллиону на каждого

Бывшего сенатора Арашукова и его отца попросили оштрафовать на два миллиона рублей

Гособвинение попросило оштрафовать бывшего сенатора от Карачаево-Черкесской республики Рауфа Арашукова и его отца по делу о создании организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом сообщает РИА Новости.

Прокурор попросил оштрафовать фигурантов на два миллиона рублей — по миллиону на каждого.

Ранее стало известно, что фигурантам запросили пожизненное лишение свободы. В Мосгорсуде прошли прения сторон после того, как присяжные признали подсудимых виновными в ряде преступлений. Прокурор также предложил отца и сына Арашуковых оштрафовать каждого на один миллион рублей и запретить им занимать должности в органах госвласти.

23 сентября коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт экс-сенатору и его отцу, а также 11 фигурантам дела Они признаны виновными в организации преступного сообщества, которым руководил Арашуков-старший, и двух убийствах: представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году.

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль были задержаны в январе 2019 года. По версии следствия, они создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей.