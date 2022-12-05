Названы районы Москвы с наиболее подешевевшей арендой жилья

«Авито-Недвижимость»: сильнее всего стоимость аренды жилья снизилась в Хамовниках

За период с января — февраля по ноябрь 2022 года средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры среди районов Москвы сильнее всего снизилась в Хамовниках. Об этом сообщили аналитики «Авито-Недвижимости», пишет РБК.

За указанный период средняя цена съема жилья в Хамовниках упала на 54 процента. Вторым районом в списке локаций с наиболее подешевевшей арендой специалисты назвали Басманный район со снижением показателя на 50 процентов. Замкнул тройку лидеров район Якиманка, где арендная ставка с января — февраля снизилась на 44 процента.

В пятерку также попали Тверской район и Замоскворечье — там аренда жилья в среднем подешевела на 36 и 35 процентов соответственно. Эксперты добавили, что значительное снижение цен за пределами центра столицы наблюдалось в таких локациях, как Раменки, Крылатское, проспект Вернадского, Даниловский район и Щукино — все они считаются престижными и поэтому стоимость съема жилья там довольно высокая.

В среднем по Москве средняя цена за аренду к ноябрю уменьшилась на 21,4 процента, до 55 тысяч рублей. По словам руководителя категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константина Каменева, на фоне достаточно широкого объема предложения собственники готовы снижать стоимость съема квартир, чтобы найти арендаторов. Он добавил, что за счет этого у нанимателей есть больше возможностей для улучшения жилищных условий за более выгодную цену.

В ноябре аналитики сервиса Сбербанка «Домклик» пришли к выводу, что медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве площадью 37 квадратных метров составила 44 тысячи рублей в месяц. Аналогичный показатель для столичной «двушки» в 56 «квадратов» в среднем находится на уровне 67 тысяч рублей в месяц, а для «трешки» площадью 96 квадратных метров — 132 тысячи рублей.