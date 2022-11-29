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20:56, 29 ноября 2022Среда обитания

Определена средняя стоимость аренды жилья в Москве

«Домклик»: средняя стоимость аренды «однушки» в Москве составила 44 тысячи рублей в месяц

Фото: Станислав Трофимов / «Лента.ру»

Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве площадью 37 квадратных метров составила 44 тысячи рублей в месяц. Об этом сообщили аналитики сервиса Сбербанка «Домклик», пишет РБК.

Эксперты добавили, что аналогичный показатель для столичной «двушки» в 56 «квадратов» в среднем находится на уровне 67 тысяч рублей в месяц, а для «трешки» площадью 96 квадратных метров — 132 тысячи рублей. Кроме того, они определили медианную стоимость жилья в наиболее востребованных для постоянной аренды районах. Таковыми они назвали районы Пресненский, Тверской, Хамовники, Арбат, Басманный, Мещанский, Замоскворечье, Якиманка, расположенные в центре Москвы. Кроме того, в список попали районы, близкие к центру, с большим количеством новостроек и с хорошей транспортной доступностью — Раменки, Дорогомилово, Хорошевский, Аэропорт, Щукино, Хорошево-Мневники.

Так, в самом дорогом районе из списка, Пресненском, медианная стоимость аренды «однушки» составила 79 тысяч рублей, двухкомнатной квартиры — 143 тысячи рублей, трехкомнатной — 180 тысяч рублей. В наиболее бюджетной локации рейтинга, районе Аэропорт, аналогичный показатель для однокомнатного жилья оценили в 44,3 тысячи рублей в месяц, для «двушки» — в 64,7 тысячи рублей, «трешки» — в 104,5 тысячи рублей.

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По словам руководителя аналитического центра «Домклика» Сбербанка Марии Ромчановой, по сравнению с началом осени объем предложения недвижимости для долгосрочной аренды вырос на 38 процентов. Она добавила, что стоимость съема значительно упала — снижение даже в наиболее востребованных районах столицы составило более чем 30 процентов. «Мы полагаем, что при условии дальнейшей стабилизации экономической ситуации образовавшийся дисбаланс может выровняться за короткий промежуток времени», — выразила надежду специалист.

В ноябре аналитики агентства Intermark Real Estate пришли к выводу, что в десятом месяце 2022 года средняя цена сделки по аренде элитного жилья упала на 30 процентов по сравнению с октябрем 2021 года. Кроме того, с сентября по октябрь показатель сократился на два процента и достиг 200 тысяч рублей за месяц.

Полина Кислицына
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