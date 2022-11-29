В Москве подешевела аренда элитного жилья

Intermark Real Estate: аренда элитного жилья в Москве подешевела на 30 процентов

За год аренда элитного жилья в Москве подешевела на треть. О том, что дорогая недвижимость в столице стала доступнее для найма, сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства Intermark Real Estate.

В октябре 2022 года средняя цена сделки по аренде такого жилья упала на 30 процентов по сравнению с октябрем 2021 года. С сентября по октябрь показатель сократился на два процента и достиг 200 тысяч рублей за месяц. По словам экспертов, цены на высокобюджетные квартиры вынуждены реагировать на сильный дисбаланс спроса и предложения.

Цены на арендном рынке элитного жилья перегрелись еще во время пандемии, а к началу 2022 года стоимость предложения оказалась завышена минимум на 16 процентов. Снижению ставок сейчас также способствует активная позиция арендаторов в торге из-за большой конкуренции предложений. Собственники готовы уступить до 16 процентов от изначальной стоимости против девяти процентов в 2021 году. Доля сделок со скидками за год выросла с 39 до 51 процента.

Ранее москвичам назвали районы, где сильнее всего подешевело элитное жилье. В списке локаций оказались Замоскворечье и Долгомилово, в которых средняя стоимость квадратного метра снизилась на 37 и 8 процентов соответственно.