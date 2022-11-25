Названы районы Москвы с подешевевшим элитным жильем

NF Group: элитное жилье в Москве сильнее всего подешевело в Замоскворечье

С начала 2022 года элитное жилье в Москве сильнее всего подешевело в Замоскворечье и Дорогомилово. Столичные районы с упавшей в цене высокобюджетной недвижимостью назвали эксперты NF Group, передает «РБК».

Средняя цена квадратного метра в новостройках элитного сегмента в Замоскворечье снизилась на 37 процентов и достигла 1,62 миллиона рублей. В Долгомилово «квадрат» подешевел на восемь процентов, до 0,9 миллиона. Отрицательная динамика в этих локациях связана с выходом на рынок новых проектов с невысокими стартовыми ценами.

Заметнее всего элитное жилье подорожало на Чистых прудах — с начала года средняя цена метра выросла на 60 процентов, до 2,2 миллиона рублей. Второе место заняла Плющиха с ростом в 32 процента, до 1,7 миллиона, а третье — Пресненский район с ростом в 26 процентов, до 1,1 миллиона рублей. В пятерку лидеров также вошли Тверской район и Якиманка.

В октябре скидки на высокобюджетную недвижимость в Москве достигли рекордных значений за последние пять-семь лет. В некоторых случаях дисконт дошел до 25-40 процентов, а средняя стоимость квадратного метра такого жилья снизилась на 3,5 процента относительно сентября.