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12:57, 5 декабря 2022Экономика

В Европе задумались о санкциях против российских беспилотников

Bloomberg: новые санкции Евросоюза могут коснуться российского сектора БПЛА

Фото: Reuters

Евросоюз (ЕС) может ввести против России ограничения в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, такие ограничения ЕС может включить в девятый пакет санкций, который планируется утвердить на следующей неделе. Ожидается, что ограничения из него коснутся около 180 физических и юридических лиц.

Источники агентства добавили, что в Европе думают над санкциями против технологий и компонентов, которые Москва использует в военных целях, а также над новыми ограничениями в финансовом секторе, сферах инвестиций, СМИ и услуг.

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Ранее подробности новых санкций против России узнала газета Politico. Журналисты выяснили, что ограничения затронут финансовый, технологический и медийный секторы.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц позже отметил, что эффективность введенных против России санкций только возрастает. Евросоюз, по его словам, не намерен снимать со страны ни одно ограничение, если та попытается диктовать условия мирного соглашения с Украиной.

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Полина Матюхина
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