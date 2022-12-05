Шольц заявил о растущей эффективности санкций против России

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что эффективность антироссийских санкций возрастает

Эффективность антироссийских санкций только возрастает, и их придется долго сохранять, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в своей статье для журнала Foreign Affairs.

«Ни одна санкция не будет снята, если Россия попытается диктовать условия мирного соглашения», — написал Шольц. Он подчеркнул, что «беспрецедентные» экономические санкции против России показывают, что Евросоюз и НАТО «сильны как никогда».

По словам Шольца, президент России Владимир Путин якобы ошибочно посчитал, что начало специальной военной операции на Украине приведет к обострению отношений между странами-участницами альянса. «Наше послание Москве ясно: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — добавил канцлер Германии.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России есть возможности, чтобы минимизировать эффект от введенных санкций.

Ряд государств ввели антироссийские ограничения из-за объявленной 24 февраля президентом Владимиром Путиным специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Также западные страны Канада и США закрыли небо для российских самолетов. Помимо этого, в знак протеста страну покинули более 230 международных компаний, подсчитали в Йельской школе менеджмента.