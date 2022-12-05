Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:07, 5 декабря 2022Мир

Шольц заявил о растущей эффективности санкций против России

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что эффективность антироссийских санкций возрастает
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Jonas Walzberg / Globallookpress.com

Эффективность антироссийских санкций только возрастает, и их придется долго сохранять, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в своей статье для журнала Foreign Affairs.

«Ни одна санкция не будет снята, если Россия попытается диктовать условия мирного соглашения», — написал Шольц. Он подчеркнул, что «беспрецедентные» экономические санкции против России показывают, что Евросоюз и НАТО «сильны как никогда».

Материалы по теме:
От Лиссабона до Владивостока. В 2010 году мир верил, что Россия станет частью единой Европы. Почему эта идея провалилась?
От Лиссабона до Владивостока.В 2010 году мир верил, что Россия станет частью единой Европы. Почему эта идея провалилась?
30 сентября 2022
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022

По словам Шольца, президент России Владимир Путин якобы ошибочно посчитал, что начало специальной военной операции на Украине приведет к обострению отношений между странами-участницами альянса. «Наше послание Москве ясно: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — добавил канцлер Германии.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России есть возможности, чтобы минимизировать эффект от введенных санкций.

Ряд государств ввели антироссийские ограничения из-за объявленной 24 февраля президентом Владимиром Путиным специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Также западные страны Канада и США закрыли небо для российских самолетов. Помимо этого, в знак протеста страну покинули более 230 международных компаний, подсчитали в Йельской школе менеджмента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
В трех городах России за сутки произошли взрывы газа в жилых домах
В Госдуме ответили на слова Макрона о переговорах с Путиным на тему спецоперации
В Чехии рассказали о выгодах США от конфликта на Украине
Путину доложили о ЧП в Саратовской и Рязанской областях
В России впервые оштрафовали физлицо-иноагента
Мигрант без билета выбросил контролера московского автобуса на проезжую часть
В Финляндии ответили на идею Макрона о гарантиях для России
Оценено будущее российской экономики
Медведев сравнил с пьяными бюргерами ограничивших цены на нефть европейцев
В Германии назвали настоящую причину отказа Украины от переговоров с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.