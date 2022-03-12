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В МИД заявили о возможности России минимизировать эффект от санкций

Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия может минимизировать эффект от санкций

Фото: Сергей Отрошко / РИА Новости

У России есть возможности, чтобы минимизировать эффект от введенных санкций. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире «Первого канала», его цитирует РИА Новости.

По его словам, российские власти будут «целеустремленно, энергично, сфокусированно» работать над тем, чтобы избежать негативных последствий.

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Рябков считает, что возможности для минимизации есть благодаря взаимодействию с международными партнерами, а также благодаря национальной экономике.

Ряд государств ввели антироссийские ограничения из-за объявленной 24 февраля президентом Владимиром Путиным специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Также западные страны Канада и США закрыли небо для российских самолетов. Помимо этого, в знак протеста страну покинули более 230 международных компаний, подсчитали в Йельской школе менеджмента.

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Анастасия Шейкина
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