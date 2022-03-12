В МИД заявили о возможности России минимизировать эффект от санкций

Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия может минимизировать эффект от санкций

У России есть возможности, чтобы минимизировать эффект от введенных санкций. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире «Первого канала», его цитирует РИА Новости.

По его словам, российские власти будут «целеустремленно, энергично, сфокусированно» работать над тем, чтобы избежать негативных последствий.

Рябков считает, что возможности для минимизации есть благодаря взаимодействию с международными партнерами, а также благодаря национальной экономике.

Ряд государств ввели антироссийские ограничения из-за объявленной 24 февраля президентом Владимиром Путиным специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Также западные страны Канада и США закрыли небо для российских самолетов. Помимо этого, в знак протеста страну покинули более 230 международных компаний, подсчитали в Йельской школе менеджмента.