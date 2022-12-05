США и ЕС вывели из-под санкций поставки российской нефти в Японию с «Сахалина-2»

США и ЕС вывели из-под санкций часть поставок российской нефти в Японию — потолок цен, вступивший в силу 5 декабря, не будет распространяться на закупаемое Токио топливо с нефтегазового проекта «Сахалин-2», сообщил МИД Японии в официальном пресс-релизе.

Ввоз нефти по цене выше установленного потолка со всех остальных месторождений будет запрещен. Что касается топлива с «Сахалина-2», при его импорте будет требоваться специальное подтверждение места его происхождения. МИД Японии объяснил решение необходимостью поддерживать энергетическую безопасность страны.

«Для нефти с проекта "Сахалин-2" будут возможны такие операции, как импорт, посредническая торговля, транспортировка, таможенная очистка, страхование», — указали в министерстве. Кроме того, выведены из-под ограничений поставки российской нефти по контрактам, заключенным «до публикации ограничительных мер», то есть до 5 декабря, при условии ее разгрузки до 19 января 2023.

Импорт продуктов российской нефтепереработки в Японии будет запрещен с 5 февраля 2023 года, отметили в МИД страны.

Как заявил ТАСС сотрудник Управления природных ресурсов и энергетики при Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии на условиях анонимности, с «Сахалина-2» в страну поступает почти 9 процентов потребляемого в стране сжиженного природного газа (СПГ). «Проект "Сахалин-2" ориентирован преимущественно на производство СПГ, однако попутно там добывается и незначительное количество нефти. Ее закупка идет в одном пакете со сжиженным газом. Мы разъяснили такую ситуацию и попросили партнеров вывести эти поставки нефти из-под действия санкций», — сказал собеседник издания.

Вечером в пятницу, 2 декабря, ЕС официально подтвердил решение о потолке цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель, принятое после длительных обсуждений. Его также поддержали страны G7 и Австралия. Помимо импорта, запрещается прямо или косвенно оказывать техническую помощь, посреднические услуги или финансирование, связанные с торговлей, посредничеством или транспортировкой нефти в третьи страны.