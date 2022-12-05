Вашингтон прокомментировал реакцию Москвы на введение потолка цен на нефть
Вашингтон не удивлен реакцией Москвы на введение предельной стоимости на закупку российской нефти. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Что касается ответа России, то мы не удивлены такой реакции и таким заявлениям», — отметила она. Жан-Пьер подчеркнула, что цель потолка цен состоит в том, чтобы обеспечить поток российской нефти на мировой рынок. Установленная странами G7 и Австралией предельная цена на уровне 60 долларов США за баррель является достаточной, чтобы Москва продолжала экспортировать топливо в другие страны, добавила представитель американской администрации.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал потолок цен на нефть, введенный Евросоюзом. По его словам, Россия не будет признавать данное ограничение. Песков также отметил, что Кремль готовит ответное решение, однако сроки его реализации не назвал.
С 5 декабря вступил в силу запрет Евросоюза на поставки российской нефти морским путем, а также ограничения, связанные с потолком цен для поставок третьим странам. После долгих обсуждений страны блока договорились установить предельную цену на российское топливо на уровне 60 долларов за баррель.