Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:18, 5 декабря 2022Экономика

В России допустили увеличение поставок нефти в поддержавшие потолок цен страны

Аналитик Демидов предрек увеличение поставок нефти из России после введения потолка цен

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

Страны, поддержавшие введение потолка цен на российскую нефть, вероятнее всего, все равно будут пытаться найти возможные пути ее закупки. Более того, высока вероятность того, что и российские поставщики пойдут им навстречу. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«Я ожидал, что ничего глобального и катастрофичного 5 декабря не произойдет. И, действительно, цены на нефть выросли только на 1,7 процента. Думаю, максимум, они будут расти еще сегодня и завтра, а после все вернется к прежним отметкам», — уверен Демидов.

Он убежден, что технических причин для роста цен на энергоноситель просто нет, потому, вероятнее всего, цены вернутся к отметкам 85-87 долларов до конца текущей недели.

«Страны, поддержавшие потолок цен, однозначно будут искать пути обхода и закупки российской нефти. Более того, и российские продавцы будут искать возможные пути поставок в эти страны. Я ожидаю увеличения поставок нефти и нефтепродуктов из российского сырья из стран, которые являются первичными покупателями: это Индия, Китай, Турция», — считает аналитик.

Потолок цен на российскую нефть, установленный на уровне 60 долларов за баррель, и нефтяное эмбарго Евросоюза вступили в силу 5 декабря. На этом фоне цены на нефть умеренно растут, прибавив с начала торгов 2,7 процента. Участники рынка пока не готовы оценивать эффект, к которому приведет решение западных стран. Основным механизмом, с помощью которого потолок цен предполагается контролировать, стал запрет на страхование танкеров, перевозящих более дорогую российскую нефть.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
Протестующие в Монголии решили взять штурмом правительство
H&M закрыл все магазины в России
Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий россиян
Шольц обвинил Россию в возвращении к империализму
Часть Кривого Рога осталась без света и воды после российских ударов
Власти Монголии приняли решение о силовом разгоне протестующих
В Москве стали больше продавать один тип жилья
В России допустили увеличение поставок нефти в поддержавшие потолок цен страны
ФСБ России вынесла предупреждение гражданину Колумбии о недопустимости шпионажа
Две принадлежащие россиянам компании передали в собственность Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.