Россиянам решили усложнить покупку жилья в одной европейской стране

В Финляндии одобрили законопроект, усложняющий иностранцам покупку жилья

В Финляндии решили усложнить покупку жилья россиянам и другим иностранным гражданам из-за пределов Еврозоны. Законопроект правительства, ужесточающий правила приобретения недвижимости нерезидентам, одобрил комитет парламента страны по обороне, пишет РИА Новости.

«Комитет парламента по обороне поддерживает предложение правительства подвергнуть сделки с недвижимостью иностранцев более тщательной предварительной проверке», — заявили в пресс-службе финского парламента.

Законопроект передали в парламент 20 октября. Ожидается, что новые правила вступят в силу в начале 2023 года после утверждения парламентом. Закон наделит министерство обороны более широкими полномочиями по расследованию происхождения денег и финансирования сделок с недвижимостью.

Кроме того, государство получит право преимущественной покупки недвижимости, которая находится в радиусе одного километра или менее от помещений вооруженных сил или пограничной службы. При этом действующее законодательство Финляндии не разрешает блокировать сделки с недвижимостью по причине угрозы национальной безопасности.

В мае Еврокомиссия предложила запретить россиянам покупать или передавать недвижимость в Европе. Уточняется, что правила касаются только тех жителей России, у которых нет гражданства или резидентства стран Евросоюза.