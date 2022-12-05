Газовый баллон для рыбалки назван причиной обрушения части дома в Нижневартовске

Shot: причиной взрыва в доме Нижневартовска стал газовый баллон для рыбалки

Причиной обрушения части жилого дома в Нижневартовске назван газовый баллон, приготовленный для поездки на рыбалку местным пенсионером. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 10-литровый баллон стоял на балконе квартиры 67-летнего пенсионера на втором этаже. В момент взрыва мужчина был дома вместе с женой, после случившегося их доставили в реанимацию. В момент взрыва пострадали 15 человек, погибли четверо мужчин и две женщины.

Как сообщает РИА Новости, власти официально подтвердили гибель одного человека. Еще семь человек объявлены пропавшими, двое могут находиться под завалами.

Газ взорвался в жилом доме в воскресенье, 4 декабря. В результате происшествия часть дома обрушилась. После случившегося в городе ввели режим ЧС муниципального характера. Жильцы дома находятся в пункте временного размещения граждан, часть из них сейчас у родственников.

Глава МЧС Александр Куренков назвал ситуацию на месте обрушения жилого дома непростой и подчеркнул, что после взрыва газа образовался серьезный завал.