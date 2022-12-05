Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:14, 5 декабря 2022Россия

Газовый баллон для рыбалки назван причиной обрушения части дома в Нижневартовске

Shot: причиной взрыва в доме Нижневартовска стал газовый баллон для рыбалки

Фото: пресс-служба правительства Нижневартовска / РИА Новости

Причиной обрушения части жилого дома в Нижневартовске назван газовый баллон, приготовленный для поездки на рыбалку местным пенсионером. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 10-литровый баллон стоял на балконе квартиры 67-летнего пенсионера на втором этаже. В момент взрыва мужчина был дома вместе с женой, после случившегося их доставили в реанимацию. В момент взрыва пострадали 15 человек, погибли четверо мужчин и две женщины.

Как сообщает РИА Новости, власти официально подтвердили гибель одного человека. Еще семь человек объявлены пропавшими, двое могут находиться под завалами.

Газ взорвался в жилом доме в воскресенье, 4 декабря. В результате происшествия часть дома обрушилась. После случившегося в городе ввели режим ЧС муниципального характера. Жильцы дома находятся в пункте временного размещения граждан, часть из них сейчас у родственников.

Глава МЧС Александр Куренков назвал ситуацию на месте обрушения жилого дома непростой и подчеркнул, что после взрыва газа образовался серьезный завал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Кудрин подтвердил переход на работу в «Яндекс»
В трех городах России за сутки произошли взрывы газа в жилых домах
Кремль призвал прекратить обстрелы Запорожской АЭС
Кремль высказался о влиянии антироссийский санкций
Кремль ответил на вопрос о политике ЕС по урегулированию конфликта на Украине
Минздрав заявил об устойчивой траектории снижения смертности в России
Концерт Aerosmith отменили в связи с ухудшением здоровья вокалиста
Опубликована карта боевых действий на Украине
Пригожин попросил ограничить доступ к YouTube в России
Минобороны заявило об ударе по месту дислокации тактической группы ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.