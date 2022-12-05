В Нижневартовске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

В Нижневартовске ввели режим ЧС после обрушения жилого части дома из-за взрыва газа

В Нижневартовске ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщили в администрации российского города, передает ТАСС.

«Режим ЧС введен, он достаточно локальный характер носит, соседние дома не эвакуируют», — заявили в администрации Нижневартовска.

Там добавили, что введенный режим поможет эффективно взаимодействовать спецслужбам из разных ведомств.

Взрыв газа и частичное обрушение этажей жилого дома в Нижневартовске произошло 4 декабря. Погибли шесть человек, пятеро попали в больницу, еще семь числятся пропавшими. Предварительно, источник взрыва находился в квартире на втором этаже.

По словам главы МЧС Александра Куренкова, причиной взрыва в жилом доме стала разгерметизация газового баллона. Министр назвал ситуацию на месте обрушения жилого дома непростой и подчеркнул, что после взрыва газа образовался серьезный завал.